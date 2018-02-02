В ЦИК подсчитали число избирателей в России и за рубежом

Экран с обратным отсчетом до начала выборов президента РФ в здании ЦИК. Архивное фото

Экран с обратным отсчетом до начала выборов президента РФ в здании ЦИК. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России насчитывается почти 109 миллионов избирателей, за пределами страны, по официальным данным, находятся ещё 1,8 миллиона россиян, обладающих активным избирательным правом, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"У нас сформирован уже реестр избирателей. Численность избирателей, участников референдума на территории Российской Федерации, — 108 миллионов 968 тысяч 869 человек", — сообщила Памфилова на заседании в пятницу.

Кроме того, за пределами РФ зарегистрированы ещё 1 миллион 875 тысяч 408 человек, в том числе 13 951 российских избирателей в городе Байконур.

Она поблагодарила все избирательные комиссии, "которые провели огромную системную, добросовестную, тщательную работу по вычищение списков избирателей, чтобы там не было ни мертвых душ, ни двойников, когда люди в одном месте выписались, в другом прописались, а числятся в двух местах".

Глава ЦИК России уточнила, что эта работа будет продолжаться, заверив, что организаторы выборов будут тщательно следить за чистотой списков избирателей.

На сайте Центризбиркома опубликованы материалы, в которых отражены сведения о численности избирателей по состоянию на 1 января 2018 года. Как следует из этих данных, наибольшее число избирателей насчитывается в Москве (7,2 миллиона), Московской области (5,58 миллиона), Краснодарском крае (4 миллиона), Санкт-Петербурге (3,8 миллиона), Свердловской и Ростовской областях (3,3 миллиона и 3,2 миллиона соответственно), в Башкортостане (более 3 миллиона).