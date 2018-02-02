ЦИК не подтвердил информацию о закрытии зарубежных счетов Грудинина

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Замглавы ЦИК Николаев Булаев сообщил журналистам, что информация о закрытии счетов в Швейцарии и Австрии кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым не подтверждается, но это устранимый недочет.

"Два счета. Он их указывал, но не подтверждается, что они закрыты. Есть два банка — в Швейцарии и Австрии. Там и там есть по два счета. Мы считаем, что это устранимый недочет", — сказал Булаев.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.