МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Количество россиян, которые считают, что участие в выборах является не правом, а обязанностью каждого гражданина, выросло за последние пять лет, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Так, по состоянию на 25 ноября 2012 года с тем, что участие в выборах — это право каждого гражданина, были согласны 66% опрошенных, а с тем, что это его обязанность — 25%. По состоянию на 28 января 2018 года количество тех, кто считает участие в выборах правом, а не обязанностью, осталось неизменным — их по-прежнему 66%. Обязанностью каждого гражданина сегодня участие в выборах считают 29% опрошенных.

Опрос "ФОМнибус" проводился 27-28 января среди 3 тысяч респондентов в 73 субъектах РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.