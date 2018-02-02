Валеев стал членом ЦИК с совещательным голосом от Собчак

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

Телеведущая, кандидат на президентских выборах в 2018 году Ксения Собчак. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Членом ЦИК России с правом совещательного голоса от кандидата в президенты России Ксении Собчак назначен руководитель ее региональных штабов Тимур Валеев, соответствующее постановление Центризбирком принял на заседании в пятницу.

"ЦИК Российской Федерации постановляет принять к сведению уведомление кандидата на должность президента РФ Ксении Анатольевны Собчак о назначении членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса Тимура Рафидовича Валеева", — указано в документе ЦИК.

Ему сразу же на заседании было выдано соответствующее удостоверение.

Выборы президента России пройдут 18 марта.