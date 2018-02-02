МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за высказывание с признаками агитации за одного из кандидатов на пост главы государства. Подобное заявление он допустил 29 января.
Вероятно, речь идет о словах Пескова про Владимира Путина, когда он назвал действующего президента "абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа".
Она напомнила, что по закону чиновникам во время избирательной кампании нельзя использовать свое должностное положение для предвыборной агитации.
Памфилова добавила, что это было разовое предупреждение, "больше не будет".
По ее словам, Песков отвечал на вопрос одного из информационных агентств об одном из политиков, его высказывание, "как он объяснил, вырвано из контекста и было дано в заголовке нашего известного агентства".
"Само по себе это уже можно воспринимать как явную форму агитации за одного из кандидатов, тем более на нем лежит особая ответственность — он пресс-секретарь действующего президента. Высказывания подобного типа в адрес своего руководителя, которые могут восприниматься как определенная агитация, конечно, недопустимы, поэтому мы сделали такое замечание", — пояснила она.
Глава ЦИК также попросила СМИ учитывать предусмотренные законом ограничения в информации, носящей подобный характер.
Позднее Песков извинился и заявил, что принял к сведению замечания Памфиловой. Он также пообещал быть более аккуратным в своих комментариях.
Выборы президента России пройдут 18 марта, предвыборная кампания официально началась 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.