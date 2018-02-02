МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за высказывание с признаками агитации за одного из кандидатов на пост главы государства. Подобное заявление он допустил 29 января.

Вероятно, речь идет о словах Пескова про Владимира Путина, когда он назвал действующего президента "абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа".

Она напомнила, что по закону чиновникам во время избирательной кампании нельзя использовать свое должностное положение для предвыборной агитации.

Памфилова добавила, что это было разовое предупреждение, "больше не будет".

По ее словам, Песков отвечал на вопрос одного из информационных агентств об одном из политиков, его высказывание, "как он объяснил, вырвано из контекста и было дано в заголовке нашего известного агентства".

"Само по себе это уже можно воспринимать как явную форму агитации за одного из кандидатов, тем более на нем лежит особая ответственность — он пресс-секретарь действующего президента. Высказывания подобного типа в адрес своего руководителя, которые могут восприниматься как определенная агитация, конечно, недопустимы, поэтому мы сделали такое замечание", — пояснила она.

Глава ЦИК также попросила СМИ учитывать предусмотренные законом ограничения в информации, носящей подобный характер.

Позднее Песков извинился и заявил, что принял к сведению замечания Памфиловой. Он также пообещал быть более аккуратным в своих комментариях.

Выборы президента России пройдут 18 марта, предвыборная кампания официально началась 18 декабря.