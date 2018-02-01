В Москве почти половину избирательных участков оснастят электронными урнами

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Почти половину избирательных участков в российской столице оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) к президентским выборам, такое решение было одобрено в ходе заседания Мосгоризбиркома (МГИК) в четверг.

"Предлагается закрыть КОИБами 1557 избирательных участков — это 45% от всех избирательных участков в городе Москве", — сказал зампредседателя МГИК Юрий Ермолов.

Как следует из материалов к заседанию МГИК, предполагается, что использование КОИБ будет способствовать повышению доверия общества к работе избирательных комиссий и итогам голосования, полностью исключает возможность ошибки при подсчете голосов избирателей.