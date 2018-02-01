В ЦИК призвали обратить внимание на недостатки наружной рекламы выборов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила региональные избиркомы и операторов рекламных конструкций, где размещаются банеры с информацией о выборах президента РФ, обращать внимание на удаление грязи и надписи "некоторой публики, которая может только исподтишка по ночам гадить".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"Стоит обратить внимание операторам рекламных конструкций — на удаление грязи, надписей (на информационных плакатах). Есть некоторая публика, которая поскольку ничего не может предложить обществу, только может исподтишка по ночам гадить. Такие гаденькие анонимные мелкие пакости, пытаются испортить плакаты",- сказала Памфилова на брифинге в четверг.

По её словам, также избиркомы и правоохранительные органы будут отслеживать и изымать фальшивую продукцию, которую пытаются распространять от имени ЦИК.

"Надеюсь, что эти мелкие пакости мы будем вовремя (отслеживать), правоохранительные органы тоже подключатся. Они могут изымать фальшивую продукцию",- отметила Памфилова.

Она добавила, что ЦИК изучил фотоотчеты из регионов по первому этапу кампании и выявил ряд недочетов. В частности, в некоторых регионах видели фотомонтаж на информационных плакатах, где-то были банеры ненадлежащего качества.

"Председатели региональных комиссий, прошу обратить внимание на некоторые недостатки, связанные с наружной рекламой",- сказала глава ЦИК, обращаясь к региональным избиркомам.