В ЦИК призвали обратить внимание на недостатки наружной рекламы выборов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила региональные избиркомы и операторов рекламных конструкций, где размещаются банеры с информацией о выборах президента РФ, обращать внимание на удаление грязи и надписи "некоторой публики, которая может только исподтишка по ночам гадить".
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
"Стоит обратить внимание операторам рекламных конструкций — на удаление грязи, надписей (на информационных плакатах). Есть некоторая публика, которая поскольку ничего не может предложить обществу, только может исподтишка по ночам гадить. Такие гаденькие анонимные мелкие пакости, пытаются испортить плакаты",- сказала Памфилова на брифинге в четверг.
По её словам, также избиркомы и правоохранительные органы будут отслеживать и изымать фальшивую продукцию, которую пытаются распространять от имени ЦИК.
"Надеюсь, что эти мелкие пакости мы будем вовремя (отслеживать), правоохранительные органы тоже подключатся. Они могут изымать фальшивую продукцию",- отметила Памфилова.
Она добавила, что ЦИК изучил фотоотчеты из регионов по первому этапу кампании и выявил ряд недочетов. В частности, в некоторых регионах видели фотомонтаж на информационных плакатах, где-то были банеры ненадлежащего качества.
"Председатели региональных комиссий, прошу обратить внимание на некоторые недостатки, связанные с наружной рекламой",- сказала глава ЦИК, обращаясь к региональным избиркомам.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.