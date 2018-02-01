ЦИК тщательно проверит подписи кандидатов, собранные в регионах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Центризбирком будет внимательно проверять подписи за кандидатов на пост президента РФ, особенно те, которые поступили из регионов, где сообщалось о возможных нарушениях при их сборе, заявила глава ЦИК Элла Памфилова

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"Поскольку нам поступали сообщения о возможных нарушениях при сборе подписей, то мы очень оперативно проверяли. Если информация подтверждалась — доводили ее до штабов… И штабы изымали их из дальнейшего отбора. При проверке подписей мы очень внимательно будем смотреть, попали ли подписи из того околотка, где могли быть нарушения",- сказала Памфилова на брифинге в четверг.

По ее словам, все подписи кандидатов будут изучены самым тщательным образом. Памфилова также выразила надежду, что все кандидаты, которые сдали подписи на проверку, пройдут этот этап и им не будет отказано в регистрации. "Мы надеемся, что нам не придется принимать такие решения",- добавила глава ЦИК.