В ЦИК назвали число заявлений, поданных для голосования на другом участке

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Почти 37 тысяч человек уже изъявили желание воспользоваться новым механизмом голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.

"С момента, когда система начала принимать заявления, принято 36.979 заявлений по состоянию на 9 утра, сейчас это количество точно перевалило за 40 тысяч", — сообщил Булаев на брифинге в четверг.