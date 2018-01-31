Выборы 2018

ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты

18:0531.01.2018
Новости
(обновлено: 19:01 31.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота Центральной избирательной комиссии. 30 января 2018Работа Центральной избирательной комиссии. 30 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центризбирком завершил прием подписных листов, собранных в поддержку претендентов на пост президента России. Не позднее 10 февраля комиссия должна зарегистрировать всех кандидатов, которые успешно пройдут проверку подписей.

Эльвира Агурбаш
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат в президенты Агурбаш не будет сдавать подписи в ЦИК

К 18:00 истекло время, когда кандидаты могли сдать подписи в ЦИК. Теперь Центризбирком в течение 10 дней должен проверить их, а по итогам проверки — принять решение о регистрации кандидатов.

Пока зарегистрированы только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ. Им не нужно было собирать подписи, поскольку оба выдвигались от парламентских партий.

Остальным участникам президентской гонки пришлось заручиться поддержкой избирателей. Кандидатам от непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тысяч подписей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи. Самовыдвиженцам необходимо не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Кандидат в президенты РФ от партии РОТ Фронт крановщица металлургического завода Наталя Лисицына
© Фото : Российский Объединённый Трудовой Фронт
Кандидат от партии "РОТ Фронт" Лисицына привезла в ЦИК подписи избирателей

Первым сдал подписи на проверку действующий президент Владимир Путин. Подписные листы из его штаба поступили в ЦИК 29 января.

На следующий день, 30 января, подписи предоставили кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, Борис Титов от "Партии Роста" и Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза".

В последний приемный день в ЦИК поступили подписи от кандидата партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак и от Максима Сурайкина, выдвинутого "Коммунистами России".

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кто хочет стать президентом: кандидаты на низком старте

Некоторые претенденты на высший государственный пост заявляли, что собрали подписи, но не стали продолжать кампанию: это кандидат от Народной партии Ирина Волынец, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, выдвинутый Партией социальных реформ Станислав Полищук и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Эльвира Агурбаш, выдвинутая "Альянсом зеленых", не стала сдавать подписные листы, а Наталье Лисицыной от "Российского объединенного трудового фронта" подписей не хватило. Психолог Михаил Козлов принес в ЦИК листы чистой бумаги и заявил, что не рассчитал свои финансовые возможности.

Проверять подписи ЦИК будет самым тщательным образом: для этого ведомство закупило специальную технику и привлекло экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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