ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центризбирком завершил прием подписных листов, собранных в поддержку претендентов на пост президента России. Не позднее 10 февраля комиссия должна зарегистрировать всех кандидатов, которые успешно пройдут проверку подписей.
К 18:00 истекло время, когда кандидаты могли сдать подписи в ЦИК. Теперь Центризбирком в течение 10 дней должен проверить их, а по итогам проверки — принять решение о регистрации кандидатов.
Пока зарегистрированы только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ. Им не нужно было собирать подписи, поскольку оба выдвигались от парламентских партий.
Остальным участникам президентской гонки пришлось заручиться поддержкой избирателей. Кандидатам от непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тысяч подписей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи. Самовыдвиженцам необходимо не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.
Первым сдал подписи на проверку действующий президент Владимир Путин. Подписные листы из его штаба поступили в ЦИК 29 января.
На следующий день, 30 января, подписи предоставили кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, Борис Титов от "Партии Роста" и Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза".
В последний приемный день в ЦИК поступили подписи от кандидата партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак и от Максима Сурайкина, выдвинутого "Коммунистами России".
Некоторые претенденты на высший государственный пост заявляли, что собрали подписи, но не стали продолжать кампанию: это кандидат от Народной партии Ирина Волынец, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, выдвинутый Партией социальных реформ Станислав Полищук и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Эльвира Агурбаш, выдвинутая "Альянсом зеленых", не стала сдавать подписные листы, а Наталье Лисицыной от "Российского объединенного трудового фронта" подписей не хватило. Психолог Михаил Козлов принес в ЦИК листы чистой бумаги и заявил, что не рассчитал свои финансовые возможности.
Проверять подписи ЦИК будет самым тщательным образом: для этого ведомство закупило специальную технику и привлекло экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен.
Выборы президента России состоятся 18 марта.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.