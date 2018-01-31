Сурайкин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина и другие необходимые для его регистрации на выборах документы представлены в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах президента РФ нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

По словам Сурайкина, в его поддержку было собрано вдвое больше минимально необходимого количества: около 230 тысяч подписей. "В 64 регионах почти полтысячи наших активистов каждый день собирали подписи. Мы отобрали лучшие, хотя могли сдать гораздо больше. Закон от нас требует сдать определенное количество, сегодня мы сдаем 104,9 тысячи подписей", — сказал он журналистам.

В ЦИК кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определенного законом, количества подписей, то есть у партийного кандидата Центризбирком примет максимум 105 тысяч. Помимо подписей избирателей на этапе регистрации кандидаты должны представить в Центризбирком еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов.

Для проверки подписей Центризбирком закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен. Всего в проверке будет задействовано около 100 человек. У каждого из кандидатов будут проверять по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора "случайных чисел". В случае необходимости также "случайным методом" проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.

Документы на регистрацию от кандидатов ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января.