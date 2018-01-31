Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В ЦИК России представлены подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак, необходимые для ее регистрации на выборах-2018, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники штаба привезли порядка 105 тысяч подписей в 24 коробках.

"Мы привезли 105 тысяч с небольшим запасом… 2,5 тысячи — запас", — сообщил руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев.

По его словам, подписи собирали практически во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя.

Кандидат @xenia_sobchak убеждает ЦИК принять ее подписи: "56 регионов страны хотят, чтобы я участвовала в выборах!" pic.twitter.com/RABTsXegt7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 января 2018 г.

После подсчёта сотрудниками ЦИК подписных листов и непосредственно самих подписей, посредством случайной выборки будут отобраны 60 тысяч из общего массива представленных подписей, именно их проверят на достоверность. На это у Центризбиркома есть десять дней, по итогам проверки будет принято решение относительно регистрации кандидата.

При этом Собчак поблагодарила свою команду за сбор подписей, отметив, что это была сложная работа. "Мы будем требовать приема этих подписей, требовать регистрации, потому что моя команда провела огромную работу, чтобы действительно показать, что за нами огромная страна. 56 регионов России хотят, чтобы Ксения Собчак участвовала в этих выборах, как кандидат "против всех", — сказала она журналистам.

"Теперь дело за малым, чтобы у нас все это приняли",- отметила Собчак.

В начале минувшей недели сообщалось, что Собчак собрала более 100 тысяч подписей в свою поддержку. Кандидатам от непарламентских партий – к их числу относится "Гражданская инициатива" — для регистрации необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысяч подписей.

В ЦИК кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у партийного кандидата Центризбирком примет максимум 105 тысяч, а у самовыдвиженца — максимум 315 тысяч подписей.

Для проверки подписей ЦИК закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен. Всего в проверке будет задействовано около 100 человек. У каждого из кандидатов будут проверять по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора "случайных чисел". В случае необходимости также "случайным методом" проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.

Помимо подписных листов на этапе регистрации кандидаты должны представить в ЦИК и еще ряд документов, в том числе, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Сегодня, 31 января в 18.00 по московскому времени ЦИК завершит прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства.