Самовыдвиженец Михайлов заявил, что не понесет в ЦИК подписи

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самовыдвиженец, заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов заявил, что не будет сдавать в ЦИК подписи в поддержку своей регистрации на выборах президента РФ.

"ЦИК уведомили, что не сможем их (подписи — ред.) предоставить… я даю себе отчёт и понимаю, что узнаваемости на территории России мне не достаточно, но несмотря на это 100 тысяч подписей нам удалось собрать", — сказал Михайлов в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" в среду.

Представитель кандидата сообщила РИА новости во вторник, что в поддержку Михайлова проверено порядка 100 тысяч подписей, а также о том, что они продолжают поступать в штаб. По ее словам, Михайлов намерен приехать в Центризбирком 31 января к 14.00 мск.

Для регистрации кандидатом в президенты, самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысяч. Партиям предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата, при этом не более 2,5 тысяч подписей в одном субъекте РФ.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.