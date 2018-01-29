В ЦИК рассказали, как партия может отозвать своего кандидата в президенты

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Партия вправе отозвать своего кандидата на выборах президента России, если такое решение примет выдвинувший эту кандидатуру съезд, для этого нужно не позднее, чем за 5 дней до выборов, подать соответствующее заявление в Центризбирком, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"В соответствии с законом, политическая партия по решению органа, выдвинувшего кандидата, — это съезд партии — в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования, вправе отозвать этого кандидата, подав соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию", — сказал Шевченко журналистам на вопрос о том, может ли партия сама отозвать выдвинутого ею кандидата.

"Альянс зеленых" в понедельник провел в Москве расширенное заседание Центрального совета партии с участием своего кандидата Эльвиры Агурбаш, совет единогласно проголосовал за снятие ее кандидатуры с выборов президента. При этом сама Агурбаш в ответ заявила, что не намерена "сливаться", хочет "бороться" и до 31 января планирует собрать нужное количество подписей.

Ранее Агурбаш заявила об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана. Она сообщила, что из-за этого приостановила сбор подписей, и подчеркнула отсутствие у нее второго гражданства. Как утверждает Агурбаш, она 12 января предоставила в ЦИК соответствующую справку от посольства Казахстана. Позже глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Документы на регистрацию от кандидатов ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января.