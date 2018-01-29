Агурбаш отказалась снять свою кандидатуру с выборов президента

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Собирающаяся на выборы президента России от партии "Альянс зеленых" Эльвира Агурбаш в ответ на рекомендацию центрального совета партии снять свою кандидатуру с выборов заявила, что не намерена "сливаться" и до 31 января планирует собрать нужное количество подписей.
"Альянс зеленых" в понедельник провел в Москве расширенное заседание Центрального совета партии с участием Агурбаш, совет единогласно проголосовал за снятие ее кандидатуры с выборов президента.
"Я все-таки попробую до 31 числа дособирать подписи… Я не хочу сливаться, я хочу бороться", — сказала Агурбаш в ответ на рекомендацию совета партии.
Глава партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин в свою очередь утверждает, что обратился в генпрокуратуру в связи с прокурорскими проверками отделений партии в регионах.
Ранее Агурбаш заявила об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана. Она сообщила, что из-за этого приостановила сбор подписей, и подчеркнула отсутствие у нее второго гражданства. Как утверждает Агурбаш, она 12 января предоставила в ЦИК соответствующую справку от посольства Казахстана. Позже глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Документы на регистрацию от кандидатов ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января.
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