Песков назвал Путина абсолютным лидером политического олимпа

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин является абсолютным лидером политического олимпа, вряд ли кто-то сможет с ним серьезно конкурировать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли участие граждан в прошедших по всей России акциях сказать что-либо о популярности Путина.