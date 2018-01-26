Титов сдаст подписи в ЦИК 30 января

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов сдаст подписи в поддержку своей регистрации на выборах президента РФ в Центризбирком 30 января, сообщили РИА Новости в аппарате партии.

"Тридцатого января несем подписи в ЦИК", — сказали в аппарате партии.

Титов на брифинге 18 января заявил журналистам, что в его поддержку собрано 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах президента РФ нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.