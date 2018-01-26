Выборы 2018

ЦИК потребовал от Гордон объяснить слова о выборах как о "фарсе и шоу"

15:4026.01.2018
Новости
(обновлено: 17:42 26.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила, что не желает участвовать "в фарсе и шоу" и снялась с президентских выборов.

Заседание ЦИК РФ по выборам президента РФ 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЦИК предостерег СМИ от преждевременного начала агитации

По словам Гордон, которая выдвигалась от "Партии добрых дел", ей было интересно понять, сможет ли она собрать подписи в свою поддержку.

"Я выполнила свою задачу в полном объеме, этот полный объем стоит здесь. Мы собрали больше 105 тысяч подписей", — отметила она. 

Правозащитница также анонсировала создание новой, конституционно-демократической партии, первые отделения которой откроются в ближайшие дни в десяти регионах.

Политическую программу объединения вскоре опубликуют. Уже заявлено, что его целями станут защита конституции и превращение России в "социальное государство".

"Логики не вижу"

Эльвира Агурбаш. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Агурбаш приостановила сбор подписей для участия в выборах президента

Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала, чтобы Гордон объяснила слова о "фарсе и шоу".

Она сочла странным поведение журналистки, которая "до этого участвовала" и "никаких препятствий не было".

"Логики не вижу", — заключила Памфилова.

Ход предвыборной кампании

Ранее свои кандидатуры сняли Роман Худяков (партия "ЧЕСТНО") и Антон Баков ("Монархическая партия").

Худяков, который первым из претендентов на пост главы государства принес в ЦИК необходимые для регистрации подписи, заявил, что передает их в поддержку Владимира Путина.

Баков, в свою очередь, поблагодарил Центризбирком за грамотную и честную работу и подчеркнул, что не считает выборы "фарсом".

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Собчак намерена выступить с лекциями в США

В кампании продолжают участвовать четырнадцать кандидатов. Двое идут на выборы как самовыдвиженцы — действующий глава государства Владимир Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.

Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ уже прошли процедуру регистрации. Им не нужно собирать подписи, поскольку они баллотируются от парламентских партий. Те же, кого выдвинули непарламентские объединения, должны заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей.

Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава ЦИК объяснила претензии к бюллетеням КПРФ

Речь идет о десяти кандидатах: Григории Явлинском от "Яблока", Борисе Титове от "Партии роста", Эльвире Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергее Бабурине от "Российского общенародного союза", Ксении Собчак от "Гражданской инициативы", Станиславе Полищуке от "Партии социальных реформ", Михаиле Козлове от "Партии социальной защиты", Максиме Сурайкине от "Коммунистов России", Наталье Лисицыной от "Российского объединенного трудового фронта" (РОТ Фронт) и Ирине Волынец от "Народной партии России".

Выборы президента пройдут 18 марта, кампания официально стартовала в декабре.

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