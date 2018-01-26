В СПЧ предложили открыть горячую линию для наблюдателей за выборами

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нужно создавать горячие линии с юридической помощью для наблюдателей за выборами, а также общественные пресс-центры, где они смогут делиться итогами своих наблюдений с жителями региона, заявил член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в пятницу.

"Для наблюдателей, поскольку их будет много, и могут быть такие случаи, когда люди впервые вышли на избирательный участок, несмотря на тщательную подготовку, где-то человек может сомневаться, как оценить то или иное действие, как правильно реагировать, стоит даже создавать горячие линии для наблюдателей самих, и опытные юристы где-то подскажут, помогут более точно сориентироваться", — сказал Брод.

Правозащитник добавил, что стоило бы также создать специальные общественные пресс-центры в регионах, где наблюдатели смогли бы делиться своими замечаниями с народом.

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев напомнил, что горячие линии для наблюдателей, желающих заявить о нарушении на избирательном участке, работают на базе ОП.