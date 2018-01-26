ЦИК предостерег СМИ от преждевременного начала агитации

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ЦИК России рекомендовал телеканалам освещать предвыборную деятельность различных кандидатов на пост президента РФ с соблюдением баланса по времени и объективности подачи информации и призвал не допускать распространения материалов, имеющих признаки предвыборной агитации, которая еще не началась в СМИ, говорится в принятом на заседании в пятницу постановлении комиссии.

"ЦИК России постановляет рекомендовать организациям телерадиовещания и их представителям в интересах избирателей и исходя из конституционного принципа свободных выборов и права граждан на получение объективной и достоверной информации о кандидатах на должность президента РФ полноценно освещать фактически осуществляемую предвыборную деятельность различных кандидатов, соблюдая баланс по времени освещения, нейтральности и объективности подачи информации", — говорится в документе.

Кроме того, Центризбирком обращает внимание СМИ на недопустимость распространения информации, имеющей признаки предвыборной агитации вне агитационного периода.

Центризбирком разъясняет, что телеканалы вправе свободно, без согласования с кем-либо освещать события, происходящие во время избирательной кампании, и доводить до сведения граждан поступающую в СМИ информацию о реально происходящих предвыборных мероприятиях тех или иных кандидатов. Ведомство также рекомендует самим кандидатам на должность президента РФ активно взаимодействовать с телеканалами для оперативного и заблаговременного информирования СМИ о планируемых предвыборных мероприятиях.