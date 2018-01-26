Володин призвал депутатов делать "выверенные заявления" перед выборами

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в пятницу обратился к депутатам с призывом "быть выверенными" в своих заявлениях и соблюдать норму закона.

Соответствующее заявление Володин сделал после выступления на заседании первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева. Парламентарий заявил о необходимости ужесточить законодательство о выборах. Коломейцев считает, что в рамках предвыборной кампании российские СМИ необъективно освещают деятельность кандидата, "который сделал лучшие детские сады, школы, платит заработную плату".

"Вы сейчас призывали всех не нарушать закон, сами нарушаете, занимаясь агитацией за кандидата", — парировал Володин Коломейцеву.

"Обращаю внимание на выступление Николая Васильевича Коломейцева, это касается всех. Нам надо быть очень выверенными в заявлениях и, соответственно, исполнять норму закона, потому что это касается не только избирательной кампании, это касается и других заявлений, которые затем тиражируются, а потом оказывается, что они под собой оснований не имеют", — подчеркнул спикер Госдумы.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

КПРФ на съезде 23 декабря 2017 года выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. Позже ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.