В ЦИК объяснили, как бездомные смогут проголосовать на выборах президента

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Граждане России без определенного места жительства при наличии паспорта могут проголосовать на выборах президента РФ на спецучастках или на любом избирательном участке по месту нахождения, предварительно написав соответствующее заявление, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"Если у человека паспорт есть, но нет регистрации, то он может проголосовать на выборах на спецучастках или на любом избирательном участке по месту нахождения, предварительно написав соответствующее заявление в территориальную или участковую комиссию, или в МФЦ, или на портал Госуслуг", — пояснил он.

Член ЦИК добавил, что если у человека нет паспорта, который, например, находится на переоформлении, а вместо него выдана справка, то он также не лишается права голосовать на выборах.

"Это же специальная справка, утвержденная приказом МВД, где указано, что документ находится на переоформлении. И человек может проголосовать на участке по этой справке", — разъяснил Шевченко.