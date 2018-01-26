В Крым на выборы президента приедут европейские эксперты

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" и руководство Общественной палаты Крыма договорились о том, что палата поможет обеспечить работу европейских экспертов, которые приедут в регион на выборы президента России по приглашению ассоциации, сообщил РИА Новости сопредседатель "Гражданского контроля" Александр Брод.
Ранее он говорил, что их организация планирует пригласить два десятка электоральных экспертов из стран Европы в Россию на предстоящие в марте президентские выборы.
Собеседник агентства уточнил, что некоторые из них планируют посетить Крым и Севастополь.
"У нас есть договоренность с председателем Общественной палаты республики Крым Григорием Иоффе о том, что общественная палата готова обеспечить работу международным экспертам из европейских стран, которые приедут по приглашению ассоциации "Гражданский контроль", — сказал Брод.
Он рассказал, что приглашенные эксперты будут работать на горячей линии по связям с избирателями, посещать избирательные комиссии и штабы кандидатов, встречаться с местными общественниками и экспертами, а по итогам наблюдения выскажут свою оценку электоральных процедур.
"Гражданский контроль" приглашает людей, имеющих многолетний опыт", — отметил Брод. Речь идет о европейских правозащитниках, журналистах, политологах, экс-депутатах Европарламента. Сопредседатель ассоциации уточнил, что по их приглашению Россию в ходе этих выборов посетят эксперты минимум из шести государств, это страны Балтии, Чехия, Венгрия, Германия, Болгария, Италия.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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