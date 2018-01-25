МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что попал в список доверенных лиц Павла Грудинина по ошибке.
"Я должен (по договоренности со штабом. — Прим. ред.) быть доверенным лицом от политической партии, которая выдвинула кандидата. По закону о выборах там есть два вида доверенных лиц: от партии и от кандидата. Так как я и в "Левом фронте" занимаюсь организационной работой и связями с союзниками — такой формат мы согласовывали", — пояснил Удальцов РИА Новости.
Однако при подаче списков он попал в перечень доверенных лиц самого кандидата. "Вчера мы этот вопрос с тем же (зампредом ЦК КПРФ Юрием. — Прим. ред.) Афониным прорабатывали, сейчас произведем техническую замену с одного вида доверенного лица на другой", — пообещал Удальцов.
Новые списки доверенных лиц партия внесет в Центризбирком в четверг или пятницу.
"Это функционал, который связан с взаимодействием с региональными структурами партийными. Я не член партии, поэтому мне удостоверение доверенного лица будет давать возможность беспрепятственно взаимодействовать со всеми региональными структурами КПРФ. Мы сейчас будем ездить в регионы и поддерживать кандидата", — отметил Удальцов.
При этом в число доверенных лиц Грудинина войдет супруга координатора "Левого фронта" — Анастасия Удальцова.
Сам Удальцов пока не решил, будет ли он вступать в какую-либо партию, многое зависит от "предстоящей кампании и хорошего взаимодействия".
КПРФ на декабрьском съезде выдвинула кандидатом в президенты беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Он подтвердил, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. В январе ЦИК зарегистрировал Грудинина официальным кандидатом. Выборы президента России пройдут 18 марта.
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