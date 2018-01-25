Агурбаш приостановила сбор подписей для участия в выборах президента

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Эльвира Агурбаш, которая выдвигается в президенты от партии "Альянс зеленых", приостановила сбор подписей, но прекращать участие в предвыборной кампании не намерена, сообщил РИА Новости руководитель ее предвыборного штаба Юрий Урсов.
"Было 57 тысяч подписей до приостановки", — сказал он, заявив, что такое решение приняли из-за давления на партию и саму Агурбаш.
"Сниматься мы не будем. У нас, думаю, хватит подписей, если будет необходимость их сдать", — добавил Урсов. По его словам, сбор могут возобновить "в любой момент". "За 3-4 дня мы сможем наверстать упущенное", — подчеркнул он.
Урсов не уточнил, о каком давлении на партию идет речь, однако упомянул, что у Агурбаш есть официальный документ из посольства, подтверждающий отсутствие у нее гражданства Казахстана.
Агурбаш, вице-президент агрокомплекса "Мортадель", ранее сообщила, что предоставила в ЦИК соответствующую справку, однако через несколько дней ей позвонили из Центризбиркома и сказали, что МИД Казахстана дал положительный ответ на запрос о наличии у нее второго гражданства.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала в декабре. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Подписные листы ЦИК принимает до 31 января.
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