В ЦИК оценили решение привлечь сотрудников МФЦ к информированию избирателей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова скептически относится к привлечению сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) к информированию населения о выборах.
"Мы вообще очень скептически относимся к таким новациям. Надо посмотреть внимательно, что это означает. Одно дело, что в соответствии с законом, например, наши члены избирательных комиссий могут заниматься информированием граждан, в том числе, вручать им приглашения, буклеты… То, что касается сотрудников МФЦ, — это не наша компетенция, тут я не могу ничего сказать. Все должно быть жестко, строго и корректно, по закону", — сказала Памфилова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что в Подмосковье сотрудников МФЦ обяжут информировать население о выборах.
По ее словам, роль МФЦ, как и портала Госуслуг, заключается только в одном — чтобы люди могли вне зависимости от прописки придти туда и написать заявление о голосовании по месту нахождения.
Ранее в среду представитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что со следующей недели в Москве члены участковых избирательных комиссий и сотрудники МФЦ начнут информировать жителей о предстоящих выборах президента на дому, рассказывая, в том числе, о нововведениях, связанных с голосованием избирателей по фактическому месту жительства.
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