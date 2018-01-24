ЦИК и Почта России заключили соглашение по информированию о выборах-2018

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов во время подписания соглашения между ЦИК РФ и Почтой России. 24 января 2018

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов во время подписания соглашения между ЦИК РФ и Почтой России. 24 января 2018

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова и гендиректор Почты России Николай Подгузов подписали в среду соглашение о взаимодействии в процессе информирования граждан о предстоящих в марте выборах президента РФ.

Документ предусматривает, что Почта России будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК России в рамках информационно-разъяснительной кампании.

Памфилова после подписания соглашения отметила, что Почта России является для Центризбиркома стратегическим партнёром. "Почтовые отделения работают практически в каждом населенном пункте страны, даже немногочисленном, что делает их эффективными площадками для информирования о предстоящих выборах главы государства", — цитирует пресс-служба слова председателя ЦИК.

Соглашение с Почтой, по её словам, позволит сделать эту информационную работу "по-настоящему адресной и действительно масштабной". Генеральный директор Почты России со своей стороны заверил, что компания будет помогать ЦИК в осуществлении информирования в период подготовки и проведения выборов президента России.

Памфилова сообщала ранее, что информацию о выборах президента России будут размещать в банках, отделениях почты, многофункциональных центрах. Она уточняла, что ЦИК сейчас заключает договоры о сотрудничестве с крупными компаниями, в том числе, Почтой России, чтобы задействовать возможности социально ответственного бизнеса для расширения возможностей информирования избирателей о предстоящих выборах.

Памфилова отметила, что в ряде регионов Почта России "сработала на опережение", в некоторых местах информационные материалы уже размещены. "В Калининградской области уже достаточно активно работают, в Пермском крае, в Ульяновской области, в других регионах", — сказала Памфилова журналистам после подписания соглашения.

Она отметила, что содействие Почты России осуществляется на безвозмездной основе. Кроме того, ЦИК рассчитывает на долгосрочное стратегическое партнёрство с этим оператором почтовой связи.

Ранее Центризбирком уже заключил ряд подобных соглашений. Так, в декабре прошлого года было подписано соглашение с Торгово-промышленной палатой России, чуть позже ЦИК заключил аналогичное соглашение с фармацевтической компанией "Протек", в которую входит крупнейшая сеть аптек. Памфилова отмечала, что ведомство готово "сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями".

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.