ЦИК и Почта России заключили соглашение по информированию о выборах-2018

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова и гендиректор Почты России Николай Подгузов подписали в среду соглашение о взаимодействии в процессе информирования граждан о предстоящих в марте выборах президента РФ.
Документ предусматривает, что Почта России будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК России в рамках информационно-разъяснительной кампании.
Памфилова после подписания соглашения отметила, что Почта России является для Центризбиркома стратегическим партнёром. "Почтовые отделения работают практически в каждом населенном пункте страны, даже немногочисленном, что делает их эффективными площадками для информирования о предстоящих выборах главы государства", — цитирует пресс-служба слова председателя ЦИК.
Соглашение с Почтой, по её словам, позволит сделать эту информационную работу "по-настоящему адресной и действительно масштабной". Генеральный директор Почты России со своей стороны заверил, что компания будет помогать ЦИК в осуществлении информирования в период подготовки и проведения выборов президента России.
Памфилова сообщала ранее, что информацию о выборах президента России будут размещать в банках, отделениях почты, многофункциональных центрах. Она уточняла, что ЦИК сейчас заключает договоры о сотрудничестве с крупными компаниями, в том числе, Почтой России, чтобы задействовать возможности социально ответственного бизнеса для расширения возможностей информирования избирателей о предстоящих выборах.
Памфилова отметила, что в ряде регионов Почта России "сработала на опережение", в некоторых местах информационные материалы уже размещены. "В Калининградской области уже достаточно активно работают, в Пермском крае, в Ульяновской области, в других регионах", — сказала Памфилова журналистам после подписания соглашения.
Она отметила, что содействие Почты России осуществляется на безвозмездной основе. Кроме того, ЦИК рассчитывает на долгосрочное стратегическое партнёрство с этим оператором почтовой связи.
Ранее Центризбирком уже заключил ряд подобных соглашений. Так, в декабре прошлого года было подписано соглашение с Торгово-промышленной палатой России, чуть позже ЦИК заключил аналогичное соглашение с фармацевтической компанией "Протек", в которую входит крупнейшая сеть аптек. Памфилова отмечала, что ведомство готово "сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями".
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.