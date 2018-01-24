Лидер "Монархической партии" Антон Баков отказался от участия в выборах

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от "Монархической партии" и ее основатель Антон Баков сообщил в среду РИА Новости о том, что снимает свою кандидатуру с выборов.

"Снимаю свою кандидатуру с выборов", — сказал Баков.

Он добавил, что выражает благодарность Центризбиркому за четкую, грамотную и честную работу по организации выборов.

Как сообщил Баков, который стал известен своим намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати, он написал обращение ко всем кандидатам в президенты, в котором объяснил причину своего отказа от участия в выборах.

"С сожалением извещаю вас, о том, что в соответствии с заключением юристов буду вынужден снять свою кандидатуру на пост президента России. Признание Романовской империи первым суверенным государством Республикой Гамбией, по их мнению, автоматически наделило меня вторым гражданством, что согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" делает невозможным мое избрание президентом", — говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В декабре прошлого года Баков сообщил, что созданная им Романовская империя и республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров.

Однако позже власти Гамбии опровергли информацию о подписании меморандума. В заявлении на сайте президента Гамбии говорилось, что соответствующий документ, опубликованный 11 декабря радиостанцией Radio of New Zealand, является подложным.

Основатель Монархической партии в обращении к кандидатам выразил уверенность в том, что народ России сделает мудрый выбор.

"В случае вашего успеха на выборах прошу поручить МИД РФ провести переговоры об установлении дипломатических отношений с властями западно-африканского государства Романовская империя", — отмечается в обращении.

Как полагает Баков, несмотря на то, что Россия не признала Романовскую империю, открытие ее посольства в Москве и консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге "способствовало бы национальному примирению и обретению династией Романовых официального статуса без необходимости внесения изменений в конституционное законодательство России".

"Романовская империя выражает твердое и ясное желание стать надежным союзником РФ. Договор о дружбе и сотрудничестве между нашими странами мог бы также зафиксировать отказ от требования реституции и иных претензий", — подчеркнул Баков.

На пресс-конференции в Екатеринбурге миллиардер рассказал, что в среду поедет в избирком, где подаст заявление о снятии своей кандидатуры. Он подчеркнул, что не считает эти выборы фарсом.

Ранее ЦИК России разрешил Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в поддержку своего выдвижения на выборах президента РФ. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам. На прошлой неделе Баков заявил, что собрал все необходимые для регистрации подписи.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.