Депутаты выяснят, можно ли блокировать СМИ за призыв бойкотировать выборы

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Нормы об ответственности за призыв бойкотировать выборы со стороны СМИ в российском законодательстве нет, поэтому депутаты сначала изучат инициативу о СМИ-иноагентах коллег из Совета Федерации, а затем поймут, насколько она необходима, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова сообщили о том, что вещание американских СМИ-иноагентов может быть временно заблокировано из-за призывов бойкотировать президентскую кампанию в РФ.
При этом сам Климов в комментарии РИА Новости отметил, что решений о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ нет, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили Конституцию.
"Мы должны посмотреть, собственно, как эта инициатива выглядит, потому что зачастую интерпретации устные звучат несколько иначе, чем оказывается на практике", — сказал Исаев журналистам в среду.
Парламентарий подчеркнул, что депутаты сегодня же свяжутся с сенаторами для того, чтобы уточнить информацию по данной инициативе.
"Нет такой нормы, поэтому ещё раз говорю, мы изучим инициативу коллег из Совета Федерации и после изучения поймём, насколько она необходима", — также сказал Исаев, отвечая на вопрос о том, есть ли в законодательстве РФ норма об ответственности за призыв бойкотировать выборы со стороны СМИ.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.