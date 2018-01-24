Депутаты выяснят, можно ли блокировать СМИ за призыв бойкотировать выборы

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Нормы об ответственности за призыв бойкотировать выборы со стороны СМИ в российском законодательстве нет, поэтому депутаты сначала изучат инициативу о СМИ-иноагентах коллег из Совета Федерации, а затем поймут, насколько она необходима, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова сообщили о том, что вещание американских СМИ-иноагентов может быть временно заблокировано из-за призывов бойкотировать президентскую кампанию в РФ.

При этом сам Климов в комментарии РИА Новости отметил, что решений о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ нет, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили Конституцию.

"Мы должны посмотреть, собственно, как эта инициатива выглядит, потому что зачастую интерпретации устные звучат несколько иначе, чем оказывается на практике", — сказал Исаев журналистам в среду.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты сегодня же свяжутся с сенаторами для того, чтобы уточнить информацию по данной инициативе.

"Нет такой нормы, поэтому ещё раз говорю, мы изучим инициативу коллег из Совета Федерации и после изучения поймём, насколько она необходима", — также сказал Исаев, отвечая на вопрос о том, есть ли в законодательстве РФ норма об ответственности за призыв бойкотировать выборы со стороны СМИ.