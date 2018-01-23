В штабе Путина не исключили провокаций из-за рубежа перед выборами

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хакерские атаки из-за границы на президентские выборы в России 2018 года возможны, особенно в последнюю фазу избирательной кампании, заявил сопредседатель штаба Путина и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин в интервью телеканалу "Россия 24".

"С моей точки зрения — да, это возможно. Особенно критичной будет последняя фаза избирательной кампании. Я рассчитываю на здравый смысл наших граждан, потому что полностью защититься от киберпровокаций вряд ли возможно", — сказал Когогин, отвечая на вопрос о вероятности атак зарубежных хакеров на выборы президента в России.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта.