В Крыму в поддержку Путина собрали более 30 тысяч подписей

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 года в Симферополе

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 года в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Более 30 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина собрали в Крыму, сообщил РИА Новости сопредседатель крымского регионального штаба общественной поддержки выдвижения Путина Борис Левин.

Сбор подписей стартовал 5 января и проходил в нескольких городах республики.

"Сбор подписей на территории республики прекращен, потому что уже собрано достаточное количество по всей России. По Крыму – это более 30 тысяч", — сказал РИА Новости Левин.

При этом, по его словам, крымчане продолжают обращаться в штаб с вопросом, где можно оставить свою подпись в поддержку кандидатуры Путина.

Всего по России в поддержку самовыдвижения действующего президента собрано более 1,6 миллиона подписей. При этом самовыдвиженцам для регистрации необходимо заручиться поддержкой минимум 300 тысяч избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

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