В ЦИК направят жалобу из-за изъятия информационных материалов о Грудинине

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. КПРФ во вторник направит жалобу в ЦИК в связи с незаконными, по мнению партии, изъятиями информационных материалов о кандидате в президенты РФ Павле Грудинине, сообщил РИА Новости глава юридической службы компартии Вадим Соловьев.

"Мы сейчас обобщаем такие факты. Есть эпизодические изъятия в Улан-Удэ в Бурятии в двух или трех районах, сейчас мы эту информацию собираем, и частично из Карачаево-Черкесии, там тоже сложности… Мы подготовили соответствующую жалобу в ЦИК по поручению Геннадия Андреевича (Зюганова) и направляем ее завтра", — сказал Соловьев РИА Новости.

Жалоба будет посвящена вопросам незаконного, с точки зрения партии, изъятия информационных материалов о кандидате в президенты РФ от КПРФ Павле Грудинине, пояснил глава юридической службы партии.

В минувшую пятницу представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину. В избиркоме Новосибирской области сообщили, что обнаружили в бюллетенях признаки незаконной агитации и запретили их распространение. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов в свою очередь заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.