ЦИК изучит материалы по изъятию бюллетеней КПРФ в Новосибирской области

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ЦИК России получил материалы по факту изъятия выпуска информационного бюллетеня КПРФ в Новосибирской области, в котором региональный избирком нашёл признаки незаконной агитации за кандидата от партии на пост президента РФ Павла Грудинина, тщательно изучит их и даст правомерную оценку, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
Ранее избирком Новосибирской области заявил об обнаружении в задержанных полицией бюллетенях "Правда" кандидата от КПРФ Грудинина признаки незаконной агитации и запретил их распространение. Представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.
"Что касается новосибирской газеты, из того, что я знаю, по публикациям, которые прозвучали, — говорят, что материалы поступили к нам. Мы их обязательно изучим, но если подтверждается, что на этом издании нет никаких выходных пособий, то есть отнести его к СМИ достаточно сложно, тем более соотнести это с тем, что издала партия, то все это требует оценки… Давайте разберёмся, что за материал, кто его издавал, на какие деньги, какие выходные данные, соответствует ли он закону, не нарушает ли он закон, и только после этого будем делать выводы",- сказал Булаев после заседания ЦИК, комментируя сообщение об изъятии информационных газет КПРФ.
Он отметил, что прежде, чем обвинять правоохранительные органы в неправомерных действиях, нужно взобраться в ситуации.
"Мне кажется, сейчас подливать бензин, даже не масло в огонь — задача неблагодарная, надо всем тихо и мирно сесть и обсудить, все, что есть сегодня по заявлениям", — добавил он.
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