Собчак отнесет подписи в ЦИК 30 января

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак намерена 30 января отнести в Центризбирком подписи в поддержку ее регистрации на предстоящих выборах, сообщила РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.

Ранее в понедельник сообщалось, что Собчак собрала более 100 тысяч подписей, необходимых для ее регистрации на выборах президента России.

"Тридцатого января", — сказала Чудинова РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ необходимо собирать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК до 31 января. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.