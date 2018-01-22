Кандидат в президенты Агурбаш отрицает наличие гражданства Казахстана

Возможный кандидат на выборы президента РФ от Альянса зеленых первый вице-президент компании Мортадель Эльвира Агурбаш во время пресс-конференции. 6 декабря 2017

Возможный кандидат на выборы президента РФ от Альянса зеленых первый вице-президент компании Мортадель Эльвира Агурбаш во время пресс-конференции. 6 декабря 2017

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш отрицает наличие у нее гражданства Казахстана и заявляет об оказываемом на партию давлении.

"12 января мы предоставили в ЦИК справку от посольства Республики Казахстан о том, что я не являюсь гражданкой Казахстана. Спустя время мне звонят из ЦИК и говорят, что они направили запрос в МИД РФ, МИД Казахстана, являюсь ли я гражданкой Казахстана. МИД Казахстана — я не видела эту справку пока — якобы ответил, что я являюсь гражданкой Казахстана", — рассказала Агурбаш журналистам.

"Мне бы хотелось, чтобы МИД Республики Казахстан запросил у меня паспорт гражданина Казахстана, если он у меня имеется, место прописки, если она у меня имеется, пересечение границы по казахстанскому паспорту", — добавила она.

По словам Агурбаш, на партию "Альянс зеленых" оказывается давление, чтобы её кандидатуру сняли с выборов. "Мне говорят в открытую, чтоб я сняла свою кандидатуру. Но я буду идти до конца", — подчеркнула она.

"Надеюсь, что ЦИК отнесётся ко мне очень объективно и даст ответ по поводу моего гражданства", — заключила Агурбаш.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.