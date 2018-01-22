Выборы 2018

ЦИК зарегистрировал еще 154 доверенных лица Путина

16:3622.01.2018
Новости
(обновлено: 16:52 22.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений. 17 января 2018Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком в понедельник зарегистрировал 154 человека из второй части списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах-2018, в их число вошли фигурист Илья Авербух, артисты Юрий Башмет, Сергей Безруков.

Президент РФ Владимир Путин. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина количестве 154 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в понедельник.

В список доверенных лиц вошли также режиссёр Федор Бондарчук, театральный деятель Эдуард Бояков, актёр Михаил Боярский, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певец Олег Газманов, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, спортсменка Елена Исинбаева, артист Александр Калягин, певица Ольга Кормухина, правозащитница Ольга Костина, актёр Василий Лановой, артист Сергей Мазаев, режиссёр Никита Михалков, фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, политолог Наталья Нарочницкая, музыкант Николай Расторгуев, тренер Татьяна Тарасова, модельер Валентин Юдашкин.

Предвыборный штаб Владимира Путина в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Более 1,6 миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах

По словам сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, во вторую часть списка доверенных лиц  вошли представители всех 85 регионов РФ. Всего, как отметил Румянцев, список насчитывает  более 400 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Ранее ЦИК России уже зарегистрировал первую часть доверенных лиц Путина на выборах-2018, в этом списке уже значатся 259 фамилий. Так, в число доверенных лиц вошли бессменный ведущий телепередачи "Клуб веселых и находчивых", президент международного союза КВН Александр Масляков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Владимир Хотиненко, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, глава ФНПР Михаил Шмаков, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, адвокат, защищающий экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, Анатолий Кучерена, телеведущий Леонид Якубович, эстрадный певец Лев Лещенко, журналист Евгений Поддубный.

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