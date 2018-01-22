Кандидат в президенты России Худяков отказался от участия в выборах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "ЧЕСТНО" Роман Худяков, который в понедельник первым из претендентов на пост главы государства принёс в ЦИК необходимые для регистрации подписи избирателей, заявил, что снимается с выборов.
О снятии своей кандидатуры он объявил на заседании ЦИК в понедельник. Худяков отметил, что были собраны необходимые для его регистрации в качестве кандидата 105 тысяч подписей избирателей, и сообщил, что передает их в поддержку Владимира Путина.
"Мы готовы предоставить в комиссию все 105 тысяч, которые мы собрали, это было очень трудно… Я, как кандидат в президенты, снимаю свою кандидатуру с выборов, заявление я вам сейчас предоставлю. Мы считаем, надо поддержать кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина", — сказал Худяков на заседании.
Он отметил, что, как председатель партии, поддерживает его кандидатуру.
Сразу в ходе заседания Худяков передал ЦИК подписанное заявление. "Я, Худяков Роман Иванович, кандидат на должность президента РФ, в соответствии с пунктом 1 статьи 44 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", снимаю свою кандидатуру с выборов президента РФ 18 марта 2018 года", — озвучил текст заявления замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Члены Центризбиркома приняли это заявление к сведению. Коробки с подписными листами представители партии принесли в зал заседаний ЦИК до начала заседания, но поданы они в итоге не были.
"Избирательной комиссии неизвестно, что находится в этих коробках, и озвученные здесь цифры мы не подтверждаем", — сказал член ЦИК Сергей Сироткин.
В свою очередь Булаев напомнил, что в ЦИК есть специальная рабочая группа, которая в установленном законом порядке принимает собранные в поддержку кандидатов подписи. "В данном случае они не сдаются, они просто нам демонстрируются", — пояснил зампредседателя Центризбиркома.
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