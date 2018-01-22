Жириновский рассказал о первых указах в случае победы на выборах-2018

Владимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента РФ в 2018 году. 22 января 2018

Владимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента РФ в 2018 году. 22 января 2018

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы первым делом подпишет указы об амнистии, защите русского языка и введении талонов на еду.

В понедельник проходит всероссийское совещание Жириновского и его доверенных лиц в центральном аппарате ЛДПР, расположенном в Москве.

"Указ об амнистии, у нас сегодня 650 тысяч в местах лишения свободы, и часть из них совершили малозначительные проступки… О защите русского языка. Каждый день язык какое-нибудь плохое слово включает. И, может быть, надо подумать о населении, ввести талоны на питание", — сказал Жириновский в ходе мероприятия, отвечая на вопрос о том, какие первые три указа он подпишет, если станет президентом РФ.

Лидер ЛДПР отметил необходимость в первое время поменять структуры власти, "иначе они будут саботировать и успеют сбежать".

Согласно закону о выборах президента РФ, кандидат на эту должность вправе назначить до 600 доверенных лиц, а выдвинувшая кандидата партия — до 100 доверенных лиц.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Жириновский пять раз участвовал в президентских выборах: он был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 годов.