Ставшие доверенными лицами Путина члены ОП приостановили работу в палате

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все члены Общественной палаты РФ, ставшие доверенными лицами Владимира Путина, заявившего о планах баллотироваться в президенты, временно приостановили свое членство в палате, заявил в понедельник заместитель секретаря ОП РФ, руководитель рабочей группы палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.
"У нас в палате все доверенные лица приостановили свое членство, как положено", — сказал Точенов во время онлайн-совещания с региональными палатами.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе палаты, на сегодняшний день временно приостановили свое членство в ОП РФ 18 человек.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
На прошлой неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный. Сейчас избирательный штаб Путина ждет от Центризбиркома ответа по второму списку доверенных лиц, в который вошли представители всех 85 регионов РФ.
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