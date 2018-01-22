Общественная палата разместит в Сети фото наблюдателей за выборами

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Общественная палата РФ намерена распространять в интернете фотографии и небольшие личные видеообращения наблюдателей за выборами президента, сообщил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Ранее в законодательство были внесены поправки, которые позволяют федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента.

"Мы планируем организовать такое движение в интернете, с участием тех людей, которые дали согласие на то, чтобы быть общественными наблюдателями по нашей линии, по линии общественных палат… Мы будем делать небольшие видеообращения от них, буквально на 15-20 секунд, и каждый из них будет сфотографирован с соответствующей табличкой о том, что это — наблюдатель на выборах от Общественной палаты", — сказал Григорьев во время онлайн-совещания с представителями региональных палат по вопросам наблюдения за выборами.

Он также попросил присоединиться к данной акции общественные палаты в регионах, выбрав для этого из общего количества наблюдателей 10 "лидеров мнений".

Выборы президента пройдут в России 18 марта.