ОП разошлет региональным палатам "золотой стандарт" наблюдения за выборами

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Общественная палата РФ разошлет в регионы "золотой стандарт" общественного наблюдения за выборами, сообщил заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
Ранее в законодательство были внесены поправки, которые позволяют федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента.
"Вам будет разослан "золотой стандарт" общественного наблюдения на избирательных участках, разработанный нами совместно с целым рядом общественных организаций. Мы просим вас провести в ближайшее время отдельное мероприятие, круглый стол, с членами рабочей группы, с членами общественных организаций, которые подписали соглашения или планируют, с экспертами, чтобы обсудить… Это методика наблюдения на избирательном участке: очень формализованная, четкая и ясная", — сказал Григорьев в ходе онлайн-совещания с представителями региональных палат.
Он отметил, что стандарт должен быть принят за основу и, если необходимо, дополнен с учетом региональной специфики. "Просьба это сделать в ближайшие десять дней. Это крайне важный для нас вопрос", — заявил Григорьев.
Он считает недопустимыми случаи, в которых наблюдателями от общественных палат становятся представители какой-либо одной сферы, особенно из бывших силовиков.
"Были ситуации, когда в некоторых регионах в списках соглашений было большое количество (общественных) организаций ветеранов правоохранительных органов, ветеранов боевых действий, пожарных, спасателей. Когда из них состоит 80% списков…, это неправильно, этого надо избегать. Должен быть широкий спектр общественных организаций", — сказал Григорьев.
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