Собчак собрала более 100 тысяч подписей для выборов президента

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ксения Собчак собрала более ста тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах президента, сообщается на сайте телеведущей.

"Сто одна тысяча восемь подписей" — следует из счетчика на сайте.

Собчак идет на выборы от партии "Гражданская инициатива". Она позиционирует себя как кандидата "против всех".

Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Кандидатам от непарламентских партий нужно собрать не менее ста тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение.