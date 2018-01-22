В КГИ считают неравными условия выдвижения кандидатов на выборы президента

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Комитете гражданских инициатив (КГИ) считают неоправданными различия в предусмотренных законом требованиях к процедуре выдвижения для партийных кандидатов в президенты России и самовыдвиженцев; в том числе этим, по мнению экспертов, можно объяснить значительный отсев самовыдвиженцев на первом этапе кампании.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С этого же дня начался этап выдвижения кандидатов, 16 января Центризбирком принял решения в отношении кандидатов, последними подавших соответствующие документы для участия в кампании. Сейчас предвыборную борьбу продолжают 17 претендентов на пост президента — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

"Несмотря на либерализацию некоторых требований, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов на проходящих выборах (радикальное снижение количества подписей в поддержку кандидата), существенной проблемой остается неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев", — говорится в докладе КГИ, посвященном этапу выдвижения на выборах-2018.

Так, выдвижение кандидата на должность президента РФ на съезде партии, по словам экспертов, не требует больших расходов и больших организационных усилий. По закону в съезде должны принять участие делегаты из не менее чем половины регионов РФ, то есть минимальное число участников – 43 человека. А вот в группе избирателей, создаваемой в поддержку самовыдвижения кандидата, должно быть не менее 500 человек, что формально эквивалентно минимальному числу членов партии.

Вместе с тем, выдвижение кандидата на собрании группы избирателей, как уточняют в КГИ, сопряжено не только со сбором всей группы в одном месте и в одно время, но и последующим нотариальным заверением подписей всех этих людей. То есть выполнение этих норм закона требует существенных расходов на аренду помещения, вмещающего не менее 500 человек, и услуги нотариусов указывают эксперты. "Данные требования представляются чрезмерными и нуждающимися в корректировке законодательных положений", — считают в КГИ.

Кроме того, еще одним элементом такого неравенства эксперты называют различие в сроках уведомления о мероприятии по выдвижению. Так, о партийном съезде ЦИК необходимо уведомить не позднее чем за день, если съезд проводится в Москве, и не позднее чем за три дня, если он проводится в другом регионе.

О собрании группы избирателей его организаторы обязаны уведомить ЦИК или региональный избирком не позднее, чем за пять дней независимо от того, где проводится собрание. Это требование, особенно в условиях не слишком продолжительного периода, отведенного на сбор подписей, в КГИ также считают чрезмерным.

Кроме того, отмечают эксперты, кандидаты часто сталкиваются со сложностями и в поиске нотариусов, и в поиске помещения, которое владельцы готовы предоставить для проведения политического мероприятия – собрания группы в поддержку самовыдвижения. В ходе нынешней кампании, несмотря на публичные заявления ряда штабов о проблемах с помещениями, заявленные собрания по выдвижению серьезных кандидатов в итоге состоялись, отмечают эксперты КГИ.

Кроме того, закон требует, чтобы для каждого члена группы избирателей был указан определенный перечень персональных данных. "Если в отношении паспортных данных и места жительства такое требование можно считать оправданным, то необходимость указывать основное место работы или службы и должность или род занятий следует считать чрезмерным. Для идентификации гражданина такая информация не нужна, зато она может использоваться для давления на избирателя по месту работы", — полагают в КГИ.

Эксперты отметили, что в ходе нынешней кампании у двух кандидатов отсутствие данных о месте работы части членов группы избирателей стало одним из оснований для отказа в регистрации этой группы.

"В связи с изложенным не удивителен значительный отсев самовыдвиженцев на первой стадии. Если считать только кандидатов, представивших в ЦИК документы, то отсев среди партийных выдвиженцев составил 35% (с учетом первых отказов Наталье Лисицыной и Ирине Волынец, а также добровольного снятия кандидатуры Сираждином Рамазановым, Олегом Булаевым и Ириной Гагитэ), а среди самовыдвиженцев – 87% (с учетом выбытия по суду Александра Чухлебова)", — говорится в докладе.

При этом, отмечают эксперты, контраст еще более разителен, если учитывать, что первоначально желание воспользоваться правом на самовыдвижение выразили 46 граждан, большинство из которых очевидно не смогли организовать собрание из 500 человек.