В КГИ раскритиковали систему сбора подписей за кандидатов в президенты

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) считают необоснованным различие в требованиях к числу подписей, которые необходимо собрать для регистрации кандидатам в президенты России от партий и самовыдвиженцам.

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение кандидатов. Этот этап начался после официального старта кампании 18 декабря 2017 года и завершился 16 января 2018 года, когда ЦИК принял решения в отношении кандидатов, последними подавших документы. Сейчас участие в выборах продолжают 17 претендентов на пост президента — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

"Хотя требования к общему количеству подписей существенно снижены с прежних 2 миллионов подписей, тем не менее различие в требованиях к числу представляемых подписей для партийных выдвиженцев (100 тысяч) и самовыдвиженцев (300 тысяч) мы считаем объективно неоправданным и необоснованным", — говорится в докладе КГИ.

С точки зрения позиции Конституционного суда, предоставление парламентским партиям права выдвигать кандидатов на должность президента РФ без сбора подписей можно считать объективно оправданным, отмечают в КГИ, — "однако все равно остается вопрос о соразмерности целей и средств".

"В частности, следует отметить, что на других выборах круг партий, которым предоставляется льгота, шире. Также следует иметь в виду, что на последних выборах в Государственную думу 12 партий получили более 300 тысяч голосов, и еще одна партия — более 100 тысяч голосов (то есть больше числа требуемых от кандидатов подписей)", — уточняют в КГИ.

Получается, что кандидаты изначально делятся на три неравноправные группы: парламентские партии, непарламентские партии и самовыдвиженцы, поясняют эксперты; причем "в наиболее уязвимом положении", по их мнению, оказываются именно кандидаты-самовыдвиженцы.

Центризбирком ранее принял постановление, согласно которому проверять будут по 60 тысяч подписей каждого кандидата. Случайная выборка будет осуществляться посредством специальной программы в Государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы". Как поясняла секретарь ЦИК Майя Гришина, законом предусмотрены два способа проверки подписей: выборочная или сплошная. При этом проверке подлежат не менее 20% подписей от необходимого для регистрации количества, для первоначальной проверки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. Таким образом. было решено проверять по 60 тысяч подписей у каждого кандидата, что позволяет соблюсти принцип равенства, поскольку кандидаты от партий должны собрать в общей сложности не менее 100 тысяч, а самовыдвиженцы — не менее 300 тысяч подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.