КГИ отметил высокую активность женщин в нынешней избирательной кампании

Телеведущая Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году

Телеведущая Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) отметили высокую активность женщин в нынешней президентской избирательной кампании по сравнению с выборами прошлых лет, более четверти претендентов, продолжающих сейчас участие в кампании-2018, это кандидаты-женщины, говорится в докладе КГИ.

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвящённых мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов – 36 человек, а после их рассмотрения и принятия ЦИК решений по каждому из кандидатов участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России.

"Стоит в первую очередь отметить достаточно активное участие в этот раз женщин. Из 36 выдвинутых кандидатов 10 женщин, что составляет 27%, восемь выдвинуты партиями (38% среди партийных выдвиженцев) и две путем самовыдвижения. Первый этап прошли пять из них; таким образом, среди кандидатов, прошедших первый этап, женщины составляют 29%", — говорится в докладе КГИ.

Эксперты напомнили, что в 1996 году на этапе выдвижения среди 78 претендентов на президентский пост было всего четыре женщины, ни одна из них не была зарегистрирована. В 2000 году среди 33 кандидатов, прошедших первый этап, было шесть женщин, а одна из них – нынешний председатель ЦИК России Элла Памфилова — была затем зарегистрирована кандидатом на должность главы государства. На выборах 2004 года среди 11 выдвинутых кандидатов была одна женщина — Ирина Хакамада, а в 2008 году женщины на президентских выборах не выдвигались вообще. На прошлых выборах президента страны шесть лет назад из 15 выдвинутых кандидатов двое относились к прекрасному полу, одна из них не прошла первый этап, а вторая, успешно пройдя выдвижение, впоследствии не была зарегистрирована.

"Относительно высокая доля женщин в данной кампании связана, по-видимому, с осенними публикациями в СМИ о том, что участие женщин в кампании было сочтено желательным для повышения активности избирателей", — предполагают эксперты комитета.

В сентябре прошлого года газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сказал, что на эту роль рассматриваются пять-семь кандидатур. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом телеведущую Ксению Собчак.

Документы по выдвижению кандидатом на предстоящих выборах представили в Центризбирком десять женщин, пятеро из них получили отказы — это лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, выдвинутая "Родной партией" Марина Копенкина, кандидат "Российской социалистической партии" Ирина Гагитэ, а также Айна Гамзатова и Татьяна Воловик, которые намеревались участвовать в выборах как самовыдвиженцы. Еще пять женщин к настоящему моменту продолжают борьбу за президентский пост. Это Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", кандидат от "Российского объединенного трудового фронта" (РОТ Фронт) Наталья Лисицына, кандидат от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш, Екатерина Гордон, которая идет на выборы от "Партии добрых дел", и выдвинутая "Народной партией России" Ирина Волынец.