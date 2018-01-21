Песков рассчитывает на убедительную победу Путина на выборах в марте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассчитывает на убедительную победу Владимира Путина на президентских выборах в марте.

Песков отметил, что ситуация с Крымом позволила консолидировать вокруг президента подавляющее большинство населения.

"Причем уникально подавляющее большинство населения. И конечно, несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая, очередная убедительная победа", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1".

"То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики — это рекорд, и рекорд абсолютно беспрецедентный", — добавил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".