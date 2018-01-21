Песков рассказал, где может проголосовать Путин в день выборов президента

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день выборов 18 марта, скорее всего, проголосует в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно он всегда голосует в Москве. Я полагаю, что и в этот раз, то есть, мне пока не известно о его планах. Вы знаете, что новшество нашей системы голосования позволяет сейчас голосовать где угодно, но мне неизвестно о планах президента куда-то уезжать из столицы в день голосования", — сообщил он, отвечая на вопрос, проведет ли Путин 18 марта в Москве.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец.