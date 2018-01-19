Шахназаров стал одним из сопредседателей штаба Путина в Москве

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Одним из сопредседателей штаба общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Москве стал режиссёр Карен Шахназаров, сообщила журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

"Если говорить про московский штаб, то одним из сопредседателей является председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров", — сказала Шмелева.

Также в числе сопредседателей московского штаба — главврач 71 клинической больницы Александр Мясников и представитель фонда защиты детства Наталья Карпович.

"У нас очень много в числе сопредседателей и соруководителей штабов (общественной поддержки) членов общественных палат", — добавила Шмелева.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец.