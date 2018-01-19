Баков собрал необходимые подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Основатель Монархической партии миллиардер Антон Баков рассказал РИА Новости, что собрал в поддержку своей регистрации кандидатом в президенты РФ на предстоящих выборах 120 тысяч подписей.

"Сейчас подбиваем итоги. Думаю, собрано тысяч 120", — сказал Баков РИА Новости в пятницу.

Ранее ЦИК России разрешил Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в поддержку своего выдвижения на выборах президента РФ. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Монархическая партия, для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта. Центризбирком в минувшую пятницу, 12 января, закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины — 36 (15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат).