МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У кандидата на должность президента России от Партии социальной защиты психолога Михаила Козлова ещё есть шанс продолжить участие в избирательной кампании, но подписи в его поддержку придётся собирать заново, заявил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев.
"У него есть шанс, по оценке нашего правового управления, представить новую доверенность и нового финансового уполномоченного. При этом нужно будет начинать, как я понимаю, подписи собирать заново. Потому что открытый специальный счёт по фальшивой доверенности, на мой взгляд, неправильно собраны подписи",- сказал Булаев журналистам.
Ранее ЦИК России обратился с иском в Верховный суд РФ для отмены постановления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата Козлова в связи с установлением факта несоответствия нотариально удостоверенной доверенности. Соответствующее постановление принято на заседании ведомства в пятницу.
Ранее Булаев пояснял, что доверенность на финансового уполномоченного, которую в ЦИК представил Козлов, имеет печать партии, которая должна использоваться финансовым уполномоченным в ходе избирательной кампании кандидата. Однако в нотариальной палате по запросу ЦИК сообщили, что на заверенном ей документе печать отсутствовала.
Булаев также предложил направить обращение в Верховный суд по отмене постановления ведомства об открытии специального избирательного счета Козлова.
Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил прошедший ранее съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей.
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